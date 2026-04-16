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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer auf falscher Fahrbahn unterwegs - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 15.04.2026, gegen 17:00 Uhr, informierte ein Pkw-Fahrer die Polizei über ein Auto, das auf der entgegengesetzten Fahrbahn auf die B 281 bei Saalfeld aufgefahren sei und anschließend in Richtung Pößneck auf der falschen Fahrbahnseite weiterfuhr. Auf Höhe der Abfahrt Gasmaschinenzentrale / Geraer Straße wechselte der Pkw wieder auf die richtige Fahrbahnseite. Zudem zeigte der Fahrer insgesamt eine auffällige und unsichere Fahrweise.

Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß und niemand wurde verletzt. Nach Zeugenaussagen mussten jedoch mehrere Fahrzeugführer stark abbremsen oder ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Die eingesetzten Beamten konnten den Pkw-Fahrer schließlich stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der 70-jährige Fahrer nicht alkoholisiert war. Warum er eine derart unsichere Fahrweise zeigte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, und der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben oder Sie selbst stark bremsen oder ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern, melden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0092771/2026 bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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