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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann wird von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Am Mittwoch, dem 15.04.2026, gegen 06:15 Uhr, wurde ein 71-jähriger Mann in der Tuchmacherstraße in Pößneck von einem unbekannten Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen. Einige Minuten später traf der Unbekannte erneut auf den 71-Jährigen. Dieses Mal schubste er ihn und beleidigte ihn. Der Geschädigte gab an, den Mann nicht zu kennen. Der 71-jährige war zum Tatzeitpunkt mit seinem Hund unterwegs.

Der ältere Herr, erlitt Verletzungen im Gesicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Sie den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0092106/2026 an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 4310.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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