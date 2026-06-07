Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Bad Sa., 06.06.26 09:00 Uhr - So., 07.06.26, 09:00 Uhr

PK Salzgitter-Bad (ots)

Führen eines KFZ unter berauschenden Mitteln Salzgitter-Bad, Gablonzer Straße, Sa., 06.06.26, 14:30 Uhr

Am 06.06.26 gegen 14:30 Uhr wird durch eine Funkstreifenbesatzung in der Gablonzer Straße ein Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau untersagt.

Verdacht des Diebstahls von Kupferkabeln Salzgitter-Bad, Hagenstraße, Sa., 06.06.26, 18:00 Uhr

Am 06.06.26 gegen 18:00 Uhr befährt eine zivile Funkstreifenbesatzung die Hagenstraße in Salzgitter-Bad. Den eingesetzten Beamten fällt ein Transporter mit offener Ladefläche ins Auge, da die Ladefläche voll mit Kupferkabeln ist. Nach richterlicher Rücksprache und Durchsuchung des besagten Pkw besteht der Verdacht des Diebstahls, da die Herkunft der Kupferkabel nicht nachgewiesen und auch nicht plausibel erklärt werden kann. Pkw samt Inhalt wird durch die Beamten beschlagnahmt.

Sachbeschädigung an Grundschule

Salzgitter-Bad, Hagenstraße, Sa., 06.06.26, 20:15 Uhr

Am 06.06.26 gegen 20:15 Uhr werden durch ein 9-jähriges Kind mit einer Eisenstange zwei Fenster der Grundschule Am Ziesberg eingeschlagen. Nach Sachverhaltsaufnahme wird der Junge an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Exhibitionistische Handlungen

Salzgitter-Bad, Rheinstraße und Veronikastraße, Sa., 06.06.26, 16:00 und 17:00 Uhr

Am 06.06.26 gegen 16:00 Uhr kommt es in der Rheinstraße zu einer exhibitionistischen Handlung durch eine unbekannte, männliche Persson. Dieser entblößt vor dem 69-jährigen, weiblichen Opfer sein Genital und spielt damit kurze Zeit herum. Anschließend entfernt er sich unerkannt von der Örtlichkeit.

Am gleichen Tag gegen 17:00 Uhr kommt es in der Veronikastraße zu einem gleichgelagerten Sachverhalt. Auch dort entblößt eine unbekannte, männliche Person sein Genital gegenüber einem 83-jährigen, weiblichen Opfer berührt sich hierbei im Intimbereich und flüchtig anschließend unerkannt.

Der Täter wird in beiden Fällen ähnlich beschrieben:

- 30-40 Jahre alt - 1,60m - 1,70m groß - weißes T-Shirt - Cap - schwarze kurze Hose

Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an das PK Salzgitter-Bad (05341-8250) wenden.

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