Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.06.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei und Stadt Salzgitter führten ganzheitliche Kontrollen im ÖPNV durch mit dem Schwerpunkt illegales Mitführen von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen in Waffenverbotszonen.

Salzgitter-Lebenstedt, Salzgitter-Bad, ZOB; 05.06.2026 in der Zeit von 17:45-22:45 Uhr.

Aufgrund des seit dem 1.4.2026 in Niedersachsen bestehenden landesweiten Waffen- und Messerverbotes im ÖPNV führte die Polizei Salzgitter in Kooperation mit dem Netzwerkpartner Stadt Salzgitter gezielte Kontrollen durch.

Die Polizei registrierte in der Vergangenheit im Bereich Salzgitter Straftaten mit einem Messerbezug.

Aufgrund der bestehenden Sicherheitspartnerschaft zwischen der Polizeidirektion Braunschweig, der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter erfolgten die heutigen Kontrollen.

Es wurden 345 Personenkontrollen in 42 Bussen durchgeführt. Die Kontrollen wurden von einem Großteil der Fahrgäste als positiv bewertet und entfalteten eine hohe Öffentlichkeitswirkung.

Um es vorweg zu nehmen: Die Polizei und die Stadt Salzgitter sprechen von einem positiven Ergebnis:

Konkret flüchtete ein Jugendlicher vor der Polizei, da er im Besitz einer E-Zigarette war. Ein zweiter Jugendlicher flüchtete, da er offensichtlich im Besitz eines Messers war.

Beide konnten von der Polizei ergriffen werden, die genannten Gegenstände stellte die Polizei sicher. Gegen die Jugendlichen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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