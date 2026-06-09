Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Flöthe, 06.06.2026 gegen 19:45 Uhr

Nach einem Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein 62-jähriger Fahrer eines VW angetroffen werden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille.

Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell