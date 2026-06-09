PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Flöthe, 06.06.2026 gegen 19:45 Uhr

Nach einem Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein 62-jähriger Fahrer eines VW angetroffen werden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille.

Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 11:15

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.06.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfallflucht Cremlingen, Hauptstraße, 04.06.2026, gegen 10:00 Uhr Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß, geparkten Pkw VW Tiguan und entfernt sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne den ihm obliegenden Pflichten nachzukommen. Bei dem Verursacher dürfte es sich nach ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 14:11

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.06.2026.

    Salzgitter (ots) - Coffee with a Cop in Salzgitter: Polizei setzt auf Dialog und Prävention. Salzgitter. Die Polizei lädt am kommenden Freitag, den 12. Juni, von 10:30 bis 13:00 Uhr zu einem Dialog am Monument in Salzgitter ein. Unter der Überschrift "Coffee with a Cop" haben Sie die Möglichkeit, Polizistinnen und Polizisten persönlich anzusprechen und Ihre Fragen ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 13:18

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.06.2026.

    Salzgitter (ots) - Polizei und Stadt Salzgitter führten ganzheitliche Kontrollen im ÖPNV durch mit dem Schwerpunkt illegales Mitführen von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen in Waffenverbotszonen. Salzgitter-Lebenstedt, Salzgitter-Bad, ZOB; 05.06.2026 in der Zeit von 17:45-22:45 Uhr. Aufgrund des seit dem 1.4.2026 in Niedersachsen bestehenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren