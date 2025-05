Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gefährliche Körperverletzung und Fahrt unter Alkoholeinfluss im Bereich des PK Peine

Peine (ots)

Ort: 31241 Klein Ilsede, Breite

Zeit: 04.05.25 03:05 Uhr Gefährliche (gemeinschaftliche) Körperverletzung

Im Rahmen des Schützenfestes in Klein Ilsede kommt es auf der Breiten Straße in Kein Ilsede zu einer Rangelei zwischen mehreren Heranwachsenden. Hierbei werden vier Beteiligte leicht verletzt. Alle Beteiligten erhalten für den Bereich des Schützenfestes und der Breiten Straße einen Platzverweis.

Fahrt unter dem Einfluss alkoholhaltiger Getränke/Amphetamin 31228 Stederdorf, Dieselstraße Zeit: 03.05.25 23:10 Uhr In der Samstagnacht wurde der Pkw eines 41-jährigen polnischen Verkehrsteilnehmers auf der Dieselstraße in Stederdorf kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholhaltiger Getränke stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,13 Promille. Zudem wurde beim Verkehrsteilnehmer die Beeinflussung durch Amphetamine festgestellt. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

