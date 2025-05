Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 04.05.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl in Reihenhaus, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Meerweg, Freitag, 02.05.25 18:30 Uhr bis Samstag 03.05.25, ca. 10:25 Uhr:

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus im Meerweg. Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam über die Hauseingangstür Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Der Versuch scheiterte jedoch und der/die Täter entkamen unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 200 Euro.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, 38228 Salzgitter-Bruchmachtersen, BAB-Überführung Söhlekamp, Samstag, 03.05.25, ca. 23:17 Uhr:

Am späten Samstagabend kam es in Salzgitter-Bruchmachtersen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täter warfen von der dortigen BAB-Überführung einen Gegenstand auf die auf der Autobahn fahrenden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Pkw einer 59-jährigen Frau aus Salzgitter getroffen und beschädigt. Glücklicherweise konnte die Frau das Fahrzeug in der Spur halten, sodass es zu keinem weiteren Unfall oder Schaden kam. An dem Fahrzeug wurde das Dach beschädigt; eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Bei dem Wurfgegenstand könnte es sich um Behältnis mit Klebstoff gehandelt haben.

Zeugen, die verdächtige Personen zu den beiden zuvor beschriebenen Taten beobachtet haben oder sonstige, sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Fahren und Betäubungsmitteleinfluss,

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße, Sonntag, 04.05.25, ca. 01:30 Uhr:

Am frühen Sonntagmorgen konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer feststellen, bei dem Verdacht besteht, dass er unter Drogeneinfluss einen Pkw führte. Der 49-jährige Mann aus Salzgitter wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Berliner Straße angehalten. Im Rahmen dieser stellten die Beamten deutliche körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Einfluss von Betäubungsmitteln hindeuteten. Da der Mann einen freiwilligen Drogenschnelltest ablehnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird nun Aufschluss geben müssen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

