POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 4. Mai 2025

Salzgitter (ots) - Versuchter Einbruchdiebstahl in Reihenhaus, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Meerweg, Freitag, 02.05.25 18:30 Uhr bis Samstag 03.05.25, ca. 10:25 Uhr: Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus im Meerweg. Bislang unbekannte Täter ...

mehr