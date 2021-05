Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.05.2021.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Polizeiliche Maßnahmen anlässlich des Himmelfahrtstages.

Anlässlich des diesjährigen Himmelfahrtstages rechnet die Polizei, insbesondere an schönen Tagen, mit einem erhöhten Besucheraufkommen an Orten, die gerne zur Erholung aufgesucht werden. In der Vergangenheit war dieser auch als "Vatertag" bekannt gewordene Tag geprägt von größeren Personengruppen.

Gerade im Hinblick auf die Corona-Pandemie und der damit verbundenen Abstands- und Hygieneregeln wird die Polizei an diesen Orten eine deutliche Präsenz zeigen. Wir möchten die Besucher sensibilisieren, sich an die geltenden Regelungen zur Eindämmung der Pandemie zu halten.

Grundsätzlich herrscht in der Bevölkerung eine große Akzeptanz für das Treffen der polizeilichen Maßnahmen. Leider müssen wir jedoch immer wieder feststellen, dass sich Personengruppen nicht an die Allgemeinverfügungen der Stadt halten.

Die Polizei wird mit ihren Unterstützungskräften der Zentralen Polizeidirektion entsprechend einschreiten. Jeder Sachverhalt wird von der Polizei konkret und im Einzelfall bewertet. Die Polizei wird die Besucher, die gegen entsprechende Vorschriften und Regelungen verstoßen, ansprechen. Es wird der Einzelfall betrachtet, ob eine mündliche Verwarnung ausreichend ist oder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden muss. Die Polizei kann auch gegen einzelnen Personen einen Platzverweis aussprechen.

Wir möchten an alle Besucherinnen und Besucher appellieren, sich entsprechend der Regelungen zu verhalten, damit allen dieser Feiertag in schöner Erinnerung bleibt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell