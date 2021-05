POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 11. Mai 2021:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel (ots)

Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Das unten aufgeführte Fahrrad wurde im Rahmen polizeilicher Ermittlungen Anfang April in Wolfenbüttel bei einem jungen Mann festgestellt, dem dieses Fahrrad offenbar nicht gehört. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Besitzer. Es handelt sich um ein blaues Mountainbike (siehe Foto) der Marke "Trenga" und trägt die Aufschrift "Mein Schiff". Das Mountainbike hat 26-Zoll-Reifen. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter 05331-933-0 in Verbiundung zu setzen. Nur nach Vorlage eines Kaufbeleges oder anderer Eigentumsnachweise kann das Fahrrad an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

