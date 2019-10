Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 27. Oktober 2019

Wolfenbüttel (ots)

Versuchte gefährliche Körperverletzung

Am 26.10.19, gegen 13.35 Uhr, gerieten ein 20jähriger Mann und sein 26 Jahre alter Bekannter in der Wohnung des Jüngeren in der Dürerstraße in Wolfenbüttel in Streit. In dessen Verlauf habe der 26jährige zweimal ein Küchenmesser in Richtung des Anderen geworfen, diesen jedoch verfehlt, so dass Opfer und ein anwesender Zeuge gegenüber der hinzugerufenen Polizei. Der Täter und eine weitere Zeugin hatten sich bereits vom Ort entfernt und konnten im Rahmen der folgenden Fahndung nicht angetroffen werden. Gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Täter wurde von Amts wegen eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen / Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte / Verletzter Polizeibeamter

Am 26.10.19, gegen 20.25 Uhr, wurde eine Funkstreifenbesatzung nach Schöppenstedt zum Bahnhof gerufen, da dort ein Mann nach Zeugenaussagen Personen in einer Gruppe beleidigen, schubsen und anpöbeln soll. Zudem soll dieser mit freiem Oberkörper den sog. Hitlergruß entboten, "Sieg Heil!" und "Heil Hitler!" gerufen haben. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung stellte am gen. Ort einen 30jährigen alkoholisierten Mann fest. Der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretene Mann räumte die Tathandlungen ein. Nachdem ihm die Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bekanntgegeben wurde, erhielt er einen Platzverweis für den gesamten Bereich. Gegen 21.19 Uhr erhielt die Funkstreifenbesatzung wiederum einen Einsatz zum gleichen Ort, da der zuvor des Platzes verwiesene Täter zurückgekehrt war und das zuvor getätigte Verhalten wiederholt habe. Gleichzeitig wurde eine zweite Funkstreifenbesatzung entsandt. Am Ort wurde dem Mann die Ingewahrsamnahme seiner Person zur Durchsetzung des bereits erteilten Platzverweises mitgeteilt. Daraufhin beleidigte er die Polizeibeamten und tätigte wiederum verfassungswidrige Äußerungen der oben beschriebenen Art. Weiterhin versuchte er die Beamten zu schlagen und zu treten. Bei der folgenden Zwangsanwendung erlitt ein 22jähriger Beamter durch die erheblichen Widerstandshandlungen des Täters Prellungen im Beinbereich und eine blutende Wunde am Arm. Der Täter wurde schließlich gefesselt dem Polizeikommissariat Wolfenbüttel zugeführt, wo ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde er zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten und Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

PKW ohne amtliche Zulassung

Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Schlüssel eines PKW Peugeot am Morgen des 26.10.19, gegen 07.20 Uhr, sichergestellt. Der 67jährige Fz-Führer war einer Funkstreifenwagenbesatzung zuvor in Wolfenbüttel auf der Salzdahlumer Str. aufgefallen, weil die amtlichen Kennzeichen nicht mit einer Zulassungsplakette versehen waren. Eine Überprüfung ergab, dass für das Fz kein Pflichtversicherungsschutz mehr bestand. Gegen den verantwortlichen Fz-Führer wurde ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung (Steuervergehen) eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Die Führerin eines PKW BMW wurde am 27.10.19, gegen 02.53 Uhr, auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die 28 Jahre alte Frau unter Alkoholeinfluss stand. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab eine AAK von 1,77 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

- Skiebe - PHK

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell