Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine Sa., 19.10.2019, 11.00 Uhr bis So., 20.10.2019, 12.00 Uhr

Peine (ots)

Verkehrsunfallfluchten im Peiner Stadtgebiet. Am Wochenende haben sich im Stadtgebiet Peine zwei Verkehrsunfallfluchten ereignet, bei denen ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Auf der Posener Straße in Vöhrum stieß am Freitagabend zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw vermutlich beim Aus- oder Einparken gegen einen dort abgestellten schwarzen Audi A3. Bei diesem Fahrzeug wurde die komplette linke Seite, incl. des hinteren Kotflügels, mit einer Schadenshöhe von 3000,- Euro beschädigt. Im Bereich des Wendehammers der Stormstraße 10 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen dort abgestellten Mitsubishi Pajero und beschädigte die rechte Frontseite. Auch hier entstand ein Schaden von mind. 2000,- Euro. Auf Grund der vorgefundenen Fahrzeugteile muss es sich um einen silbernen VW gehandelt haben, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Unfallflüchtige dürfte ortskundig gewesen sein, da er einen gepflasterten Weg befuhr, der es ihm ermöglichte auf die Gunzelinstraße zu gelangen. Anwohner, die Hinweise auf die unfallflüchtigen Fahrzeuge geben können melden sich bitte bei der Polizei Peine unter Tel. 05171/999-0.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Samstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Groß Gleidingen und Salzgitter-Üfingen, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Der 53jährige Fahrer eines Volvo aus Groß Gleidingen will auf der Kreisstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Die 46jährige Fahrerin eines VW Tiguan aus dem Landkreis Goslar versucht das abbiegende Fahrzeug links zu überholen und es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Tiguan wird in den Graben geschleudert und bleibt stark beschädigt auf dem Dach liegen. Der Volvo wird ebenfalls stark beschädigt und muß genauso wie der VW fahruntüchtig abgeschleppt werden. Gemessen an den beiden total beschädigten Fahrzeugen muten die leichten Verletzungen der Fahrzeuginsassen wie ein Wunder an. Während zwei Personen mit dem RTW in das Klinikum BS-Holwedestraße verbracht werden, wollen sich zwei Verletzte selbstständig in ärztliche Behandlung.

Sachbeschädigung auf VFB-Platz Eine böse Überraschung erlebten die Fußballer des VFB Peine als sie am Sonntagmorgen ihre Sportanlage in der Peiner Südstadt betraten. In der Nacht zuvor hatten unbekannte Täter zwei Holztüren im Eingangsbereich der Sportanlage beschädigt. Viel schwerer wiegt, dass die unbekannten Täter den Rasen des Hauptplatzes im Bereich des Anstoßkreises umgegraben haben und ein Tornetz beschädigten, so dass dort der für heute angesetzte Spielbetrieb abgesagt werden musste.

Doppelunfall durch schlüpfrige Fahrbahn Am Sonntagvormittag ereigneten sich auf der Landesstraße 412 zwischen Sievershausen und Vöhrum kurz hintereinander zwei Unfälle, bei denen zwei Personen verletzt wurden. Wohl infolge überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam zunächst ein VW Passat aus dem Landkreis Peine, aus Richtung Sievershausen kommend, kurz vor der Autobahnüberführung von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich allein aus dem Fahrzeugwrack befreien und erlitt Rückenverletzungen. Während der Unfallaufnahme verunglückte an gleicher Stelle ein Suzuki mit einer Peinerin am Steuer und fuhr in den Straßengraben. Die Frau wurde leicht verletzt ins Peiner Klinikum verbracht. Neben drei Funkstreifenwagen aus dem Bereich der Polizeidirektion Hannover waren auch Peiner Polizeibeamte im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Vöhrum war ebenfalls mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle, ebenso wie Fahrzeuge der beiden Straßenmeistereien aus Ilsede und Sarstedt. Die Landesstraße 412 wurde nicht nur während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, sondern auch wegen der tückischen Straßenverhältnisse gesperrt.

