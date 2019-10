Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 20.10.2019 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in zwei Gewerbeobjekte 38229 Salzgitter, Amboßweg Freitag, 18.10.19, 22:00 Uhr bis Samstag, 19.10.19, 10:00 Uhr

Vermutlich im Laufe der Nacht zu Samstag kam es zum Einbruch in zwei angrenzenden Gewerbeobjekte im Amboßweg. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst durch gewaltsame Einwirkung auf ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Tiefbauunternehmens. Schließlich durchsuchten der/die unbekannte(n) Täter die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Anschließend wurde die seitliche Zugangstür zu einem benachbarten Spielcenter gewaltsam geöffnet. Auch hier wurde nach möglichem Diebesgut gesucht. Unter anderem wurden Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Einbruchdiebstahl in Schulgebäude 38228 Salzgitter, Hans-Böckler-Ring Samstag, 19.10.19, 01:30 Uhr bis 12:50 Uhr

Zu einem Einbruchdiebstahl in ein Schulgebäude in Fredenberg kam es vermutlich am frühen Samstagmorgen. Unbekannte Täter zerstörten die Fensterscheibe zu einem Klassenraum, stiegen durch dieses in die Schule ein und entwendeten schließlich eine Spardose mit Kleingeld aus einem Lehrerpult. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit leicht verletztem Jugendlichen 38228 Salzgitter, Theodor-Heuss-Straße Freitag, 18.10.19, 16:30 Uhr

Bereits am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen Radfahrer und einem Pkw. Der Jugendliche hatte mit seinem Fahrrad den Radweg der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Fredenberg befahren, als in Höhe der dortigen Bushaltstelle ein Pkw der Marke Peugeot anhielt. Plötzlich öffnete der Beifahrer die Tür in Richtung Radweg und es kam zur Kollision mit dem vorbeifahrenden Radfahrer. Nach einem kurzen Gespräch entfernten sich Fahrer und Beifahrer des Peugeot vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der 14-jährige Radfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Das Fahrrad wurde geringfügig beschädigt.

Zeugen, die relevante Hinweise zu den o.g. Delikten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

PHK Arth

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell