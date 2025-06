Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 29.06.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Braunlage. Am 28.06.2025 in der Zeit zwischen 13:15 und 22:00 Uhr kam es in Braunlage, Kleine Bergstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verursacher touchierte, vermutlich beim Rangieren auf der Fahrbahn, einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten weißen Pkw mit Kennzeichen aus Hildesheim. An diesem Fahrzeug entstand am vorderen linken Kotflügel ein Schaden von ca. 400,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

