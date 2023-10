Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verfahren nach Kontrollen eingeleitet

Gifhorn/ Grußendorf (ots)

Nach drei Kontrollen am Mittwochabend in der Nacht auf den heutigen Donnerstag leiteten Polizeibeamte Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren ein. Zwei Beamte der Polizei Gifhorn wurden am gestrigen Mittwoch, gegen 19:55 Uhr auf einen E-Scooter aufmerksam. Ein Mann fuhr mit diesem auf dem Radweg entlang der Hamburger Straße in Gamsen. Bei der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim 23-Jährigen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Andere Beamte bemerkten im Rahmen einer Streifenfahrt auf dem Sonnenweg in Gifhorn kurz zuvor einen E-Scooter, an dem kein Versicherungsnachweis in Form eines Kennzeichens angebracht war. Die Beamten stoppten den Fahrer und unterzogen ihn und den E-Scooter einer Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass für das Kraftfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand, zudem ergab eine Abfrage in polizeilichen Systemen, dass der E-Scooter entwendet war. Das Fahrzeug wurde daher sichergestellt, gegen den 34-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls einem Strafverfahren muss sich eine 42-Jährige stellen. Sie wurde gegen 03:30 Uhr in Grußendorf kontrolliert, als sie mit ihrem Opel auf der Straße "Alte Landstraße" fuhr. Die Beamten baten die Frau, den Führerschein auszuhändigen. Die 42-Jährige gab an, dass dieser entwendet worden sei und sie ihn deshalb nicht mit sich führe. Die Beamten überprüften dies und stellen fest, dass die Frau gar keine Fahrerlaubnis besaß. Die Fahrt endete somit am Kontrollort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell