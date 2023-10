Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall fordert Schwerverletzten

Gifhorn (ots)

Einen Schwerverletzten zur Folge hatte am Montagmorgen ein Unfall in Gifhorn. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen nach fuhr gegen 08:50 Uhr ein 79-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg entlang des II. Koppelweges in Richtung stadteinwärts. Als er im Einmündungsbereich des Calberlaher Damms über die dortige Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 83-Jährigen. Die Frau wollte mit ihrem Fahrzeug vom Calberlaher Damm nach rechts abbiegen, um dem Calberlaher Damm weiter in Richtung Wolfsburger Straße zu befahren. Der 79-Jährige stürzte aufgrund des Unfalls und verletzte sich schwer am Kopf, er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der BMW pralle anschließend noch gegen einen Tesla und einen Volkswagen. Diese beiden Fahrzeuge wollten von der Verlängerung des Calberlaher Damms auf den II. Koppelweg biegen und mussten verkehrsbedingt warten. Die jeweiligen Autofahrer blieben unverletzt. Der BMW wurde abgeschleppt, der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

