POL-PDNR: Friedewald - Fahrerin aus verunfalltem Pkw gerettet

Friedewald (ots)

Am 29.11.2022, gegen 07:00 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin die L 286 aus Weitefeld kommend in Richtung Friedewald. Im Verlauf einer Kurve kam die junge Fahrerin mit ihrem Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit infolge Nebels und regennasser Fahrbahn, auf den Grünstreifen und anschließend von der Fahrbahn ab. Danach prallte der Pkw in eine Böschung, landete auf dem Dach und schlussendlich an der Schutzplanke zum Stillstand. Die verletzte Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem demolierten Pkw befreit werden; sie wurde dann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Bergung des Wracks erfolgte durch einen Abschleppdienst.

