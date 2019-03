Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Enkeltrickbetrüger im Nordkreis

Wahrenholz (ots)

Wahrenholz 25.03.2019

Aktuell betreiben derzeit wieder Telefonbetrüger im Nordkreis Gifhorn ihr Unwesen. Dabei versuchen die unbekannten Täter vornehmlich ältere Mitbürger mittels der seit vielen Jahren bekannten "Enkeltrick"-Masche um tausende von Euro zu erleichtern. Eine bislang unbekannte Frau rief aktuell bei einer 80-jährigen mit unterdrückter Rufnummer an, gab sich ihr gegenüber als Nichte aus und bat die Seniorin um mehrere tausend Euro, da sie sich aktuell in einer Notlage befinden würde.

Die 80-jährige aus dem Bereich Wahrenholz ging auf die Bitte der Täterin ein und händigte die geforderte Geldsumme aus. In diesem Fall übergab sie das Geld einer bislang unbekannten männlichen Person vor ihrer Haustür.

Bei der Anruferin soll es sich um eine jüngere Frau, welche sich als Nichte vorstellte und aktzentfreies Deutsch sprach, gehandelt haben. Der Täterin gelang es bei dem Einleitungsgespräch das Verwandtschaftsverhältnis und entsprechende Namen aus den Angerufenen herauszubekommen.

Da die Täter für solche Fragestellungen geschult sind, gelingt diese Kontaktaufnahme sehr oft. Ist ein Vertrauensverhältnis hergestellt, werden die Opfer gezielt von den Tätern unter Druck gesetzt und zur Übergabe des Bargeldes an den vermeintlichen Verwandten gebracht. Abholer des Geldes sind jedoch nicht die Anrufer selbst, sondern immer eine angebliche Freundin oder ein angeblicher Freund.

Sollten Sie oder Ihre Angehörigen Empfänger eines betrügerischen Anrufes werden, geben Sie niemals am Telefon persönliche Daten an unbekannte Personen heraus. Des Weiteren bittet die Polizei auch Nachbarn, Familienangehörige, Kinder und Enkel von älteren Mitbürgern diese auf die Gefahren des sogenannten Enkeltricks hinzuweisen.

Informieren Sie zudem die Polizei über den Anruf, auch wenn es nicht zu einem Schadensfall gekommen sein sollte.

Mit Bezug auf den aktuellen Anlass bittet die Polizei die Bevölkerung in Wahrenholz/ Ortsteil Weißen Berge um Mithilfe. Sollte ihnen am 25.03.2019 in der Zeit zwischen 09.00 bis 13.00 Uhr ein Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen und mit mehreren Personen aufgefallen sein, so teilen sie dies bitte der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800, mit.

