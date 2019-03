Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Calberlah (ots)

Auf der Kreisstraße 69 zwischen Calberlah und Edesbüttel kam es am Samstagabend um 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Calberlah fuhr in Richtung Edesbüttel und wich einem Reh aus. Der VW Polo kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im Fahrzeug befanden sich 3 weitere Insassen ähnlichen Alters. Alle Fahrzeuginsassen wurden verletzt und durch mehrere Rettungswagenbesatzungen zunächst versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am VW Polo entstand Totalschaden.

