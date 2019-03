Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wohnungseinbruch in Meinersen

Meinersen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Meinersen ein und erbeuteten dort diverse Schmuckstücke.

Zwischen 15 Uhr und 21.40 Uhr, während die Bewohner nicht daheim waren, hebelten die Einbrecher eine rückwärtige Terrassentür des Bungalows in der Waldstraße auf und gelangten hierdurch ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten schließlich Schmuck im Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe beobachtet wurden, bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

