Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand einer Holzhütte/ Einsatzkräfte finden Toten

Wesendorf (ots)

Wesendorf, Ginsterweg 22.03.2019, 03.55 Uhr

Beim Brand einer Holzhütte in einem Ferienhausgebiet an der Bundesstraße 4 bei Wesendorf ist in der Nacht zum Freitag ein Mann tödlich verletzt worden. Der 41-jährige Eigentümer des Hauses erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die dauerhaft bewohnte Hütte um kurz vor 4 Uhr in Brand. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand sie bereits in Vollbrand. Der 41-jährige Eigentümer konnte sich aus eigener Kraft ins Freie retten. Mit einer leichten Rauchgasvergiftung wurde er mittels Rettungswagen ins Klinikum nach Gifhorn gebracht.

Bei den Nachlöscharbeiten wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr ein männlicher Leichnam im Objekt gefunden, dessen Identität noch nicht feststeht. Ebenso unklar ist derzeit die Brandursache. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

