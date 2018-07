POL-PDNW: Filius auf Spritztour mit Folgen

Unfallstelle in Frankeneck Bild-Infos Download

Neustadt/Weinstraße (ots) - Mehrfach seine Grenzen überschritt am Samstagabend gegen 22.15 Uhr ein 22-jähriger aus Esthal. Während die Eltern in Urlaub weilen, schnappte er sich mal den Autoschlüssel, um eine Runde zu drehen. Allerdings hatte er zum einen gar keinen Führerschein und war auf der anderen Seite auch nicht mehr nüchtern. In Frankeneck kam er schließlich von der Fahrbahn ab und rauschte in einen Zaun. Bei der Fahrt gefährdete er nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Beifahrer. Beide kamen zum Glück mit glimpflichen Verletzungen davon. Die Alkoholmessung ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die L499 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Der Erholungswert des Urlaubs der Eltern dürfte nach dem Anruf der Polizei aufgebraucht gewesen sein.

