Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kontrolle in Shisha-Bar/ Zahlreiche Verstöße dokumentiert

Meinersen (ots)

Meinersen, Dalldorfer Straße 22.03.2019, 22.00 Uhr

Bei der Kontrolle einer Shisha-Bar in Meinersen, an der sich am vergangenen Samstag neben 10 Polizeibeamten auch Mitarbeiter des Zolls aus Hannover und Braunschweig, des Gewerbeaufsichtsamtes Braunschweig, der Berufsgenossenschaft Hannover sowie des Landkreises Gifhorn und der örtlichen Samtgemeinde beteiligten, wurden zahlreiche Verstöße gegen unterschiedliche Rechtsvorschriften festgestellt.

Bei der Überprüfung, die um 22 Uhr begann, wurden 34 Personen angetroffen, darunter zwei 17-jährige, obwohl der Aufenthalt dort nur Erwachsenen erlaubt ist. Ein Discjockey sorgte ohne erforderliche Genehmigung für Musikbeschallung, diese Veranstaltung wurde untersagt. Der Zoll bemängelte einige steuerrechtliche Verstöße, so wurden unter anderem mehrere Kilo Tabak sichergestellt.

Auch diverse Verstöße gegen baurechtliche Bestimmungen sowie brandschutzrechtliche Verstöße wurden durch die Kontrolleure festgestellt. Ferner wurde vom Betreiber der Bar in mehreren Fällen gegen arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen, ebenso gegen sozialversicherungsrechtliche Vorschriften.

Der Außenbereich des Lokals wurde ohne Genehmigung mit Tischen und Stühlen betrieben, auch fehlten Kennzeichnungen als Raucherlokal. Um 23.20 Uhr wurde die Shisha-Bar dann für den Publikumsverkehr geschlossen.

Durch die zuständigen Fachbehörden wurden dem Betreiber Auflagen zur Wiedereröffnung erteilt. Alle angetroffenen Personen, insbesondere der Betreiber des Lokals, verhielten sich den Einsatzkräften gegenüber ausgesprochen kooperativ.

