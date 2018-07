POL-FR: Bad Säckingen: Mann klaut Fahrrad vom Hof und wird durch Geschädigte gestellt

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter junger Mann stahl am Montagmittag ein unverschlossenes Mountainbike vom Hof eines Hauses in der Näfelsstraße und fuhr damit davon, verfolgt von der Besitzerin, die ihn dann stellte. Gegen 15:30 Uhr konnte die Frau gerade noch erkennen, wie ein Mann mit einem Fahrrad der Familie vom Hof fuhr. Sie schnappe sich ein anderes Fahrrad und verfolgte den Mann. Im Badmattepark traf sie auf den Dieb und forderte diesen lauthals auf, das Fahrrad wieder zurück zu geben. Dieser flüchtete dann mit dem Fahrrad in den Margarethenweg, wo er das Rad zurückließ und davonrannte, immer noch verfolgt von der Frau. Diese nahm das Familienfahrrad wieder an sich. Sie konnte den Dieb wie folgt beschreiben: ca. 20 Jahre alt, 190 cm groß, sportlich-schlank, schwarze Haare, gebräunte Haut. Er trug eine schwarzes T-Shirt mit weißen Querstreifen und eine kurze Hose. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

