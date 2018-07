POL-FR: Wehr: Feuerlöscher versprüht und aus Parkgarage gestohlen

Freiburg (ots) - In den vergangenen zwei Wochen wurden drei Feuerlöscher vom Parkdeck in der Talstraße gestohlen. Alle Löscher wurden auf den Parkflächen entleert. Die letzte Tat geschah von Montag auf Dienstag. In allen Fällen versprühten die Unbekannten den Inhalt der Feuerlöscher. Die leeren Feuerlöscher waren nicht mehr auffindbar. Es wurde ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht.

