POL-FR: Waldkirch: Lautstarker Streit ruft Polizei auf den Plan

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am späten Dienstagabend wurde die Polizei zu einem Streit in einem Wohnhaus gerufen, bei dem offensichtlich einer der Beteiligten eine Machete zog. Beim Eintreffen der Polizei herrschte ein wildes Durcheinander der aufgebrachten Personen vor Ort. Mit viel Mühe konnte die Polizei ermitteln, dass ein offensichtlich bereits seit länger bestehender Streit zwischen Mitbewohnern eskalierte. In diesem Verlauf benutzte einer der Beteiligten eine in der Wohnung befindliche Machete und verletzte seinen Kontrahenten damit leicht. Im Zuge der weiteren Maßnahmen flüchtete einer der Beteiligten plötzlich, konnte aber nach einer Verfolgung zu Fuß gestellt und festgenommen werden. Sehr wahrscheinlich war die Tatsache, dass ein Haftbefehl gegen ihn besteht und er auch Betäubungsmittel mit sich führte, eine der Ursachen für seine Flucht. Der junge Mann musste mit zur Wache und die Nacht bei der Polizei verbringen. Die Ermittlungen dauern an.

rb

