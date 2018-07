POL-FR: Schopfheim: Vandalismus an Stadthalle - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Schopfheim: Vandalismus an Stadthalle - Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Fall von Vandalismus mitgeteilt. Betroffen war die Stadthalle, an dessen Seiteneingang in der Nacht zuvor bislang noch unbekannte Personen ein Zechgelage abhielten. Sie ließen nicht nur den gesamten Müll liegen, sondern verschmierten auch Bänke, Tische, Kühlschränke und ein Teil der Fassade mit Ketchup. Bezüglich der Täter gibt es derzeit keine Erkenntnisse, weshalb die Polizei um Hinweise bittet (07622-666980).

