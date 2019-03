Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte entfernen Gullideckel

Meinersen (ots)

Meinersen, Platenkamp 24.03.2019, 00.00 Uhr - 06.30 Uhr

Die Polizei in Meinersen ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht zu Sonntag mehrere Gullideckel vom Straßenrand des Platenringes herausgehoben und weggeworfen. Einer der Gullideckel wurde hierbei entwendet. Weiterhin wurde ein Kanaldeckel mittig der Fahrbahn hochkant aufgestellt, jedoch von einem aufmerksamen Zeugen, einem 51-jährigen Anwohner des Platenkamps, wiedereingesetzt.

Um sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall und zum Verbleib des verschwundenen Gullideckels bittet die Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer 05372/97850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

