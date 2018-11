POL-RE: Herten: Autofahrer nötigt Fahrradfahrer zu Bremsmanöver und flüchtet

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 13.35 Uhr, wollte ein 23-jähriger Fahrradfahrer aus Oer-Erkenschwick von der Katzenbuschstraße nach links in die Herner Straße abbiegen. Zeitgleich bog der Fahrer eines dunklen Autos von der Herner Straße nach links in die Katzenbuschstraße ab. Beim Abbiegen schnitt er den Fahrradfahrer, so dass dieser stark abbremsen musste, um nicht mit dem Autofahrer zusammenzustoßen. Ohne dass es zum Zusammenstoß kam, stürzte der 23-Jährige bei dem Bremsvorgang. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen dunkeln SUV mit Recklinghäuser Kennzeichen handeln. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

