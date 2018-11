POL-RE: Dorsten: Autofahrerin erfasst beim Abbiegen Schülerin

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 18.20 Uhr, fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Haltern am See auf der Bismarckstraße und bog dann nach links auf die Straße An der Wienbecke ab. Dabei erfasste sie eine 14-jährige Dorstenerin, die auf dem Fußgängerüberweg die Straße An der Wienbecke überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die 14-Jährige schwer verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt.

