Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungsbrand - fahrlässige Brandstiftung

Delbrück (ots)

(CK) - Am frühen Montagmorgen (03.08., 03:00 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Himmelreich informiert. Eine Bewohnerin war auf Brandgeruch aufmerksam geworden und hatte die Einsatzkräfte informiert.

Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, evakuierten die anwesenden acht Bewohner des Hauses und löschten das Feuer in der betroffenen Wohnung in der 2. Etage links. Menschen wurden nicht verletzt.

In der Wohnung entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner die Wohnungen im EG und im 1.OG wieder beziehen, die Wohnungen im 2. OG sind zur Zeit nicht bewohnbar.

Die Brandwohnung wurde vor Ort beschlagnahmt. Feuerwehren aus Delbrück, Boke sowie Ostenland waren vor Ort.

Brandexperten der Paderborner Kriminalpolizei nahmen den Brandort am heutigen Tag in Augenschein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

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