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Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall - 62-jährige Pedelecfahrerin ist außer Lebensgefahr

Paderborn (ots)

(CK) - Am Freitagnachmittag (31.07., 16.25 Uhr) verletzte sich eine 62-jährige Pedelecfahrerin bei einem Alleinunfall lebensgefährlich. Mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr.

Zur Unfallzeit befuhr die Frau, die einen Fahrradhelm trug, die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Sennelager. In Höhe der Hausnummer 65 geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links und touchierte dort platzierte Leitpfosten.

Infolgedessen kam sie zu Fall und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Ersthelfer kümmerten sich zusammen mit ihrem Ehemann, der mit seiner Frau unterwegs war, um die Verletzte, bis Rettungskräfte eintrafen. Zur Unfallaufnahme wurde der Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn hinzugezogen.

Die 62-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Mittlerweile hat sich ihr Zustand stabilisiert, sie ist außer Lebensgefahr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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