Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei zieht positive Bilanz für das Liborifest 2026

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Paderborn (ots)

(ivdh) Paderborns fünfte Jahreszeit verlief auch in diesem Jahr überwiegend friedlich mit einem sehr geringen Kriminalitätsaufkommen. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

Die Paderborner Polizei war an allen neun Tagen mit zahlreichen Einsatzkräften bei der gut besuchten Veranstaltung präsent. Das erprobte Einsatzkonzept hat sich aus Sicht der Polizei bewährt. Für die Sicherheit der Kirmesbesucher gab es die Liboriwache am Rosentor und eine mobile Wache am Jühenplatz. Bis spät in die Nacht waren neben uniformierten Beamtinnen und Beamten auch Zivilkräfte und Diensthundführer im Einsatz. Gemeinsame Streifen der Polizei und der städtischen Ordnungsamtsmitarbeiter gehörten ebenso dazu wie der Präventionseinsatz des Kriminalkommissariats Prävention/Opferschutz zusammen mit der Bundespolizei zum Thema Taschendiebstahl.

Die Kirmesbesucher nahmen aus den unterschiedlichsten Gründen, wie beispielsweise um bestimmte Orte oder Veranstaltungen zu finden, oder auch um sich nach Bus- und Bahnverbindungen zu erkundigen, Kontakt zu den Einsatzkräften auf. Hier wurden insgesamt 152 Hilfeersuchen gezählt. 19 vermisste Personen, darunter überwiegend Kinder, konnten zeitnah wieder mit ihren Begleitungen zusammengebracht werden. Insgesamt führten die Einsatzkräfte 108 Personenkontrollen durch.

Die Beamten nahmen insgesamt 31 Strafanzeigen auf, darunter elf Körperverletzungen und 12 Diebstahlsdelikte. Ein Mann führte ein Pfefferspray mit sich und ein anderer einen Schlagring. Beide Gegenstände wurden sichergestellt und es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. 36 Platzverweise sprach die Polizei aus. Sechs Personen widersetzten sich und wurden in Gewahrsam genommen. Drei Personen konsumierten Cannabis auf dem Veranstaltungsgelände. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Im Zuge eine Personenkontrolle leistete eine Frau Widerstand gegen eine Polizistin. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend verblieb sie im Gewahrsam.

Auch im Straßenverkehr führten die Polizeibeamten anlassbezogene umfangreiche Kontrollen durch. Acht Personen führten einen E-Scooter oder ein Auto unter dem Einfluss von Drogen und einer war alkoholisiert unterwegs. Entsprechende Anzeigen nahmen die Kräfte auf. 14 weitere Verstöße, darunter überwiegend Geschwindigkeitsüberschreitungen, ahndeten sie mit Verwarngeldern.

Bereits vor Beginn der Kirmes brachen Unbekannte in vier Schaustelleranhänger ein (vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6319873).

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