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Polizei Paderborn

POL-PB: Radler bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hövelhof (ots)

(md) Ein 70 Jahre alter Fahrer eines Dreirads zog sich am Donnerstag, 30. Juli beim Zusammenstoß mit einem Pkw an der Kreuzung Allee und Schloßstraße in Hövelhof schwere Verletzungen zu.

Eine 30 Jahre alte Frau aus dem Kreis Gütersloh war in ihrem Twingo gegen 16.15 Uhr auf der Straße Allee in Richtung Schloßstraße unterwegs. Zeitgleich wollte der Dreiradfahrer, der mit seinem Rad auf dem Radweg der Allee in fuhr, die Straße queren. Es kam zum Zusammenstoß, der Radler, der keinen Helm trug, stürzte.

Zeugen leisteten erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Es entstand weiterhin Sachschaden.

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- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

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Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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