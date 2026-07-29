PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Vorsorgliche Evakuierungsmaßnahmen - Zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Am Mittwochmittag, 27. Juli kam es zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr zu vorsorglichen Evakuierungsmaßnahmen in Paderborn-Elsen im Bereich der Von-Kettler-Straße. Unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Die Polizei unterstützte im benannten Bereich einen Feuerwehr-Einsatz mit entsprechenden Absperrmaßnahmen. Grund für die Evakuierung war das Auffinden eines vermeidlichen Gefahrstoffs im Lagerbestand eines ansässigen Ladenlokals und dessen Bewertung durch entsprechende Experten.

Der vermeidliche Gefahrstoff wurde entsprechend unkritisch bewertet und die fachgerechte Entsorgung angeregt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 14:00

    POL-PB: Korrekturmeldung: Auffahrunfallunfall mit drei schwerverletzten Personen

    Altenbeken (ots) - (md) Am Mittwochvormittag, 29. Juli kam es in Altenbeken zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen schwer verletzten. Gegen 9.50 Uhr war ein 81 Jahre alter Senior in seinem VW T.Roc auf der Hüttenstraße aus Richtung Buke kommend nach Altenbeken unterwegs. Zeitgleich wollte eine 54 Jahre alte Frau in ihren VW Tiguan einsteigen, der ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 08:55

    POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Zwischen Montag, 27. Juli, 19.30 Uhr und Dienstag, 28. Juli, 8.00 Uhr schlug ein unbekannter die Scheibe eines Bekleidungsgeschäfts am Königsplatz in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen zu der Sachbeschädigung. Die Tat fiel dem Hausmeister der Immobilie am Dienstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Ein Unbekannter hatte versucht, die Scheide des Geschäfts mit einem Pflasterstein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren