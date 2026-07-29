Polizei Paderborn

POL-PB: Vorsorgliche Evakuierungsmaßnahmen - Zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Am Mittwochmittag, 27. Juli kam es zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr zu vorsorglichen Evakuierungsmaßnahmen in Paderborn-Elsen im Bereich der Von-Kettler-Straße. Unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Die Polizei unterstützte im benannten Bereich einen Feuerwehr-Einsatz mit entsprechenden Absperrmaßnahmen. Grund für die Evakuierung war das Auffinden eines vermeidlichen Gefahrstoffs im Lagerbestand eines ansässigen Ladenlokals und dessen Bewertung durch entsprechende Experten.

Der vermeidliche Gefahrstoff wurde entsprechend unkritisch bewertet und die fachgerechte Entsorgung angeregt.

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