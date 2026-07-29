Polizei Paderborn

POL-PB: Korrekturmeldung: Auffahrunfallunfall mit drei schwerverletzten Personen

Altenbeken (ots)

(md) Am Mittwochvormittag, 29. Juli kam es in Altenbeken zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen schwer verletzten. Gegen 9.50 Uhr war ein 81 Jahre alter Senior in seinem VW T.Roc auf der Hüttenstraße aus Richtung Buke kommend nach Altenbeken unterwegs.

Zeitgleich wollte eine 54 Jahre alte Frau in ihren VW Tiguan einsteigen, der parallel zur Fahrbahn geparkt war. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der Senior die Frau und ihr Auto mit seiner rechten Front an der Fahrerseite. Der Wagen des Mannes schleifte die Frau mit, die sich dabei schwer verletzte. Der Senior und seine Beifahrerin, eine 48 Jahre alte Frau, verletzte sich ebenfalls schwer.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Paderborner Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort, die Straße war währenddessen in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des VW T-Roc und des Führerscheins des Mannes an.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro.

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