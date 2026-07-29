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Polizei Paderborn

POL-PB: Taschendiebstahlstreife auf Libori

POL-PB: Taschendiebstahlstreife auf Libori
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PAderborn (ots)

(ivdh) Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer. Wie jedes Jahr führen Paderborner Polizisten gemeinsam mit der Bundespolizei eine Präventionsstreife zum Thema Taschendiebstahl zu Libori durch. Die Beamten sind am Donnerstag, 30. Juli, am Bahnhof, in der Innenstadt und auf dem Liboriberg unterwegs. Sie geben wertvolle Tipps, wie sich die Kirmesbesucher gegen die Tricks der Taschendiebe schützen können.

Libori läuft seit ein paar Tagen und bisher kam es zu einem Taschendiebstahl, bei dem einer Frau die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde. Beim Liborifest 2025 kam es insgesamt zu drei Taschendiebstählen. Damit es bei Einzelfällen bleibt, geben die Polizeibeamten Hinweise zur Verhinderung von Diebstählen.

"Nehmen Sie nur die wichtigsten Papiere und so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.", rät Kriminalhauptkommissarin Simone Höing von dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz.

Die Wertgegenstände sollten möglichst verteilt und in verschlossenen Innentaschen der Kleidung aufbewahrt werden. Die Hand- und Umhängetaschen sollten stets geschlossen und mit dem Verschluss zum Körper getragen werden. Das Handy gehört nicht in die Gesäßtasche. Grundsätzlich sollte man misstrauisch sein, wenn man von Unbekannten angesprochen oder abgelenkt wird. Beim Shoppen gehören Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in den Einkaufskorb oder in den Einkaufswagen. An der Kasse sollte das Portemonnaie nicht abgelegt werden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl hat die Polizei Paderborn im Internet eingestellt: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/taschendiebstahl

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- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

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Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

 
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