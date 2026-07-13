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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Kupferkabel auf Discounterparkplatz entwendet

Odenthal (ots)

In der Nacht zu Montag (13.07.) entwendeten bisher unbekannte Täter insgesamt vier Kupferkabel einer Ladestation für Elektrofahrzeuge. Die beiden Ladesäulen befinden sich auf einem Parkplatz eines Discounters in der Straße Hofer Aue.

Gegen 01:25 Uhr erhielt die zuständige Firma der Ladesäulen einen Alarm und rief umgehend die Polizei. Als diese wenige Minuten später am Tatort eintraf, waren die Täter bereits flüchtig. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf und sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis des Discounters beobachten konnten. Hinweise zu dieser Tat nimm das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 0220 205-0 entgegen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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