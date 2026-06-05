Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit Flucht im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Autofahrer ist Mittwochmittag, 03. Juni, nach einem Unfall im Kreisverkehr der Straße Kamp und der Kasseler Straße in Paderborn vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die 21-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war von der Tiefgarage eines angrenzenden Krankenhauses aus in den Kreisverkehr eingefahren. Trotz ihrer Vorfahrt bog ein weiteres Fahrzeug aus Richtung Am Bogen kommend in den Kreisverkehr ein und touchierte den Opel im hinteren rechten Heck.

Der unbekannte Fahrer deutete zunächst an, gemeinsam mit der 21-Jährigen am Rand der Kasseler Straße halten zu wollen. Er flüchtete dann aber in Richtung Liboriberg, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um ein dunkelgraues Fahrzeug gehandelt haben. Weitere Informationen liegen nicht vor. Der Gesamtschaden am Opel beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallauto oder dem Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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