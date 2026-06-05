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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Autodiebstahl aus Kfz-Betrieb gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Erneut kam es Paderborn-Schloß Neuhaus zu einem Einbruch in einen Kfz-Betrieb (vgl. Pressebericht vom 01. Juni: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6285451), bei dem Unbekannte ein Auto stahlen.

Zwei Täter verschafften sich am Donnerstag, 4. Mai gegen 2.43 Uhr über ein Fenster Zugang zu einem Betrieb an der Marienloher Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus. Sie stahlen die Schlüssel zu zwei Autos und stahlen einen VW Golf, der mittlerweile geortet und sichergestellt werden konnte. Ein weiteres Fahrzeug, einen Audi, bewegten die Täter, ließen ihn aber auf dem Hof der Firma zurück. Auch diesen Pkw stellte die Polizei sicher.

Die Videoüberwachung zeigt zwei Männer, die wie folgt beschreiben werden: Beide waren zwischen 1.80 und 1,85 Meter groß. Der eine trug einen braunen Kapuzenpullover, darüber ein schwarzes Oberteil, blaue Jeans und weiße Sneaker. Der andere Täter war mit dunklen Sneakern, schwarzem Kapuzenpullover und Bomberjacke bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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