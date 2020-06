Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - Junger Fahrer über 80km/h zu schnell unterwegs

Delbrück (ots)

(mb) Besonders eilig hatte es am späten Montagabend ein 22-jähriger BMW-Fahrer bei Delbrück. Gegen 23:40 Uhr erwischten ihn Beamte der Kreispolizeibehörde Paderborn auf der Bundesstraße 64 in Höhe der Raiffeisen-Tankstelle mit einer Geschwindigkeit von mehr als 180 km/h, obwohl dort nur 100 km/h erlaubt sind. Offenbar hatte der junge Mann aus Delbrück um diese Uhrzeit nicht mit einer Geschwindigkeitskontrolle gerechnet. Da sich die B 64 als eine der unfallträchtigsten Strecken im Kreis Paderborn darstellt, führt die Polizei dort immer wieder zu unregelmäßigen Zeiten Geschwindigkeitskontrollen durch. Auf den Raser kommen nun ein Bußgeld von mindestens 600 Euro, ein Fahrverbot von drei Monaten sowie der Eintrag von drei Punkten beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg.

#PassAuf! https://paderborn.polizei.nrw/passauf

