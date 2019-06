Polizei Paderborn

POL-PB: Statt gültigen Führerschein Quittung einer Fahrschule vorgelegt

Paderborn (ots)

(mb) Er müsse leider noch einige Stunden Unterricht absolvieren, bevor er sich zur Fahrprüfung anmelden könne - so die Äußerung eines 28-jährigen Autofahrers aus Delbrück, der bei einer Verkehrskontrolle an der Detmolder Straße gestoppt wurde. Anstelle eines gültigen Führerscheines legte er die Quittung einer Fahrschule vor. Der Mann war einer Polizeistreife am Samstagmittag in einem Ford Galaxy aufgefallen, als er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Er telefonierte selbst bei der Kontrolle weiter. Den 28-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Beim Unterricht in der Fahrschule ist jetzt wohl nachsitzen angesagt. Der Termin zur Führerscheinprüfung dürfte um einige Monate nach hinten verschoben werden.

