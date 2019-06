Polizei Paderborn

POL-PB: "Rechts vor links" auf Wirtschaftsweg missachtet - Zwei Verletzte

Altenbeken (ots)

(mb) Auf der Kreuzung zweier Wirtschaftsweg neben der L828 bei Schwaney hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein 39-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer fuhr gegen 09.10 Uhr auf einem Wirtschaftsweg nördlich von Schwaney zur Unterführung der L828. Unmittelbar hinter der Unterführung kreuzt ein Wirtschaftsweg in Richtung Industriegebiet Buke. An der der Kreuzung missachtete der Vitofahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Honda-CRV-Fahrers (81). Der SUV prallte frontal gegen die rechte Seite des Transporters. Im Vito erlitten der Fahrer sowie ein Beifahrer (46) Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die eingesetzte Notärztin nahm auch den 81-Jährigen zur Untersuchung mit ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

