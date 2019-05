Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Grünes Fahrrad ließ der vermutliche Täter zurück

Geseke (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 7 Uhr, bemerkte der Eigentümer eines braunen Nissans Note, dass neben seinem Auto auf dem Tudorfer Weg, ein grünes Fahrrad lag. Aufgrund der ebenfalls festgestellten Beschädigungen an seinem Wagen wird nun vermutet, dass ein Unbekannter mit dem grünen Fahrrad vor den geparkten Nissan fuhr und anschließend flüchtete. Das Rad ließ er hierbei zurück. An dem Wagen ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.700 Euro entstanden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden.

