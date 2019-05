Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Leicht verletzter Kradfahrer

Möhnesee (ots)

Eine Gruppe von niederländischen Motorradfahrern befuhr am Sonntagmorgen, gegen 11 Uhr die L856 in Richtung Soest. An der Langestraße bogen sie nach rechts, in Richtung Brüllingsen ab. Durch ein Bremsmanöver einer vorausfahrenden Kradfahrerin überbremste ein 37-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden so stark, dass er stürzte. Er wurde leichtverletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Fahrbahn an der Unfallstelle durch Feuerwehrkräfte der Gemeinde Möhnesee gereinigt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell