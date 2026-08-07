Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zeugen melden aufgefundenen Pkw im Graben

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (06.08.2026) um 07.10 Uhr meldeten Autofahrer das in Sendenhorst an der L 520 (Elmster Berg) ein Pkw im Graben liegen würde. Personen seien nicht im Fahrzeug. Die Ermittlungen zum Auto ergaben das eine 57-jährige aus Sendenhorst die Fahrerin gewesen sein könnte. Polizisten konnten sie zu Hause antreffen. Die Frau gab an in der Nacht gegen 02.30 Uhr mit dem Auto einen Unfall gehabt zu haben. Ein vorbeikommender Autofahrer habe sie nach Sendenhorst gebracht. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus das die 57-Jährige keinen Führerschein besaß. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

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