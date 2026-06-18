Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Reh kreuzt Fahrbahn

Am Donnerstag erfasste eine 20-Jährige bei Gerstetten ein Reh mit dem Auto.

Ulm (ots)

Um 0.20 Uhr fuhr die Frau auf der L1164 von Gussenstadt in Richtung Gerstetten. Dort kreuzte ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn. Die Fahrerin des Suzuki Swift konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Wild. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am Pkw auf rund 5.000 Euro. Das Auto war so beschädigt, dass die junge Frau nicht mehr damit weiterfahren konnte. Ein Abschlepper barg den Pkw. Ein Jagdpächter kümmerte sich um das verendete Tier.

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