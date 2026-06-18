Polizeipräsidium Ulm

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KORREKTUR WOCHENTAG - Bei Kontrollen geflüchtet

Am MITTWOCH beschlagnahmte die Polizei bei Personenkontrollen in Ulm Drogen.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr beobachtete die Polizei zwei Männer bei einem mutmaßlichen Drogengeschäft am Universum Center. Bei der anschließenden Personenkontrolle versuchte einer der Verdächtigen zu Fuß zu flüchten. Bei seiner Flucht in eine Gastronomie versuchte er unbemerkt Drogen wegzuwerfen. Den aufmerksamen Polizisten gelang es den 33-Jährigen festzunehmen und die Drogen zu beschlagnahmen. Dabei handelte es sich um rund 200 Gramm Marihuana.

Bei den weiteren Ermittlungen führten die Beamten auch Wohnungsdurchsuchungen bei beiden Tatverdächtigen durch. Dabei konnten insgesamt rund 1,2 Kilogramm Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurden der 33-Jährige sowie der 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 20 Uhr kontrollierte eine zivile Fußstreife einen 23-Jährigen in der Zinglerstraße, da er mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr. Er stieg vom Rad und versuchte zu Fuß zu flüchten. Auch er warf bei seiner Flucht mutmaßlich Drogen weg. Der Streife gelang es den Mann festzunehmen. Die weggeworfenenDrogen, rund 100 Gramm Haschisch, wurden beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten zudem eine Plombe mit mutmaßlichem Kokain. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der 23-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige wegen dem Drogenverstoß.

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