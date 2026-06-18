Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sorgt für Sicherheit

Am Mittwoch führte die Polizei in der Ulmer Innenstadt Personen- und Verkehrskontrollen durch. Dabei kam auch die Reiterstaffel zum Einsatz.

Ulm (ots)

Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 20 Uhr führte die Polizei im Ulmer Stadtgebiet zahlreiche Alkohol- und Drogenkontrollen durch. Dabei kam auch eine zivile Fahrradstreife zum Einsatz. Insgesamt kontrollierten die Beamten rund 180 Fahrzeuge und etwa 200 Personen.

In sieben Fällen waren Verkehrsteilnehmer unter der Einwirkung von Drogen am Steuer. Sie alle mussten eine Blutentnahme über sich ergehen und die Fahrzeuge stehen lassen.

Kurz nach 15 Uhr stellte eine Streife zwei Verdächtige bei einem mutmaßlichen Drogengeschäft beim Universum Center fest. Beide wurden vorläufig festgenommen. Sowohl bei den Personen als auch bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchen wurden Drogen aufgefunden und beschlagnahmt (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6296882).

Zur Erhöhung der Präsenz setzte die Polizei Ulm am Mittwoch die Reiterstaffel des Polizeipräsidium Einsatz im Stadtgebiet sowie in der Friedrichsau ein. Durch den gezielten Einsatz der Reiterstaffel will die Polizei insbesondere auch dort Ordnungsstörungen entgegenwirken, wo die Polizei mit ihren Streifenwagen weniger flexibel ist. Polizeipferde sollen auch zukünftig durch ihre hohe Sichtbarkeit als mobiler und nahbarer Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in Ulm dienen.

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