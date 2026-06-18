POL-UL: (UL) Merklingen - Diesel abgezapft
Von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte den Kraftstoff aus einem geparkten Laster.
Ulm (ots)
Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr parkte der 37-Jährige seinen Laster auf dem Autobahnparkplatz Albhöhe. Als er morgens losfahren wollte, bemerkte er den offenstehenden Tankdeckel an der Zugmaschine. Unbekannte hatten in den Nachtstunden wohl 320 Liter abgezapft. Hinweise auf die Diebe sind keine vorhanden.
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