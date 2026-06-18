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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Diesel abgezapft
Von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte den Kraftstoff aus einem geparkten Laster.

Ulm (ots)

Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr parkte der 37-Jährige seinen Laster auf dem Autobahnparkplatz Albhöhe. Als er morgens losfahren wollte, bemerkte er den offenstehenden Tankdeckel an der Zugmaschine. Unbekannte hatten in den Nachtstunden wohl 320 Liter abgezapft. Hinweise auf die Diebe sind keine vorhanden.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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