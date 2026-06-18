Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 9.15 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B466 zwischen Bad Ditzenbach und Deggingen unterwegs. Dahinter fuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW. Wegen mehreren Kleintieren (vermutlich Wiesel) auf der Straße machte der Mercedesfahrer eine Bremsung, um die ...

mehr